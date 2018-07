Mondiali 2018, scatta il quarto cambio ai supplementari

30/06/2018

I Mondiali entrano nel vivo con l'inizio della fase a eliminazione diretta. E proprio dagli ottavi in avanti entra in vigore la grande novità del torneo: il quarto cambio . A partire da Francia-Argentina, infatti, i tecnici potranno usufruire di un cambio in più solo negli eventuali supplementari . Una possibilità già vista al Mondiale per club di dicembre, ma mai nella Coppa del Mondo. Una rivoluzione che consentirà ai ct di gestire diversamente i cambi durante il match e anche in vista dei rigori.

Insieme al VAR, l'aumento delle possibili sostituzioni rappresenta la novità più importante di questa edizione dei Mondiali. Un piccolo aiuto per i tecnici, che nei supplementari della fase a eliminazione diretta potranno affrontare al meglio il finale di partita nell'extratime in caso di problemi fisici o strategie particolari per i penalty. Già, perché dagli ottavi in poi, infatti, ai Mondiali di Russia 2018 entrano in scena anche i rigori. Non sono certo una novità, ma hanno sempre un grande fascino. In Brasile finirono ai rigori due ottavi, un quarto e la semifinale Olanda-Argentina. Ora vedremo quanto conterà in Russia la lotteria dei penalty.