Mondiali 2018, Santos: "Ho molta fiducia, batteremo l'Uruguay"

29/06/2018

Parole di elogio Santos le ha spese per il collega Tabarez: "E' alla guida dell'Uruguay da 12 anni e ha un forte ascendente sui suoi. Sa molto bene ciò che vuole, ma di fronte troverà un grande avversario, che sarebbe il Portogallo. Loro lo sanno, e vedrete che non sarà una partita facile, né per noi né per gli uruguayani". Santos si è però detto certo delle qualità della sua nazionale: "Sì, con tutto il rispetto, voglio sbilanciarmi e dico che vinceremo, anche se l'oro hanno gente del calibro di Bentancur, Vecino, Caceres, Godín e Gimenez, che per me sono tutti ottimi giocatori. Per non parlare dei due davanti, Cavani e Suarez: se sono titolari rispettivamente nel Psg e nel Barcellona c'è un motivo. Li rispettiamo molto, ma vedrete che alla fine li batteremo" ha detto il ct portoghese.



Inevitabile parlare di Cristiano Ronaldo: "Quanto dipendiamo da Cristiano? Mi aspettavo questa domanda, ho vinto un caffè che avevo scommesso perché sapevo che prima o poi sarebbe arrivata. Ronaldo se gioca da solo perde; se giochiamo in undici possiamo vincere. Può segnare anche tre gol ma se non lo fa assieme alla squadra non si può arrivare in fondo a vincere" ha concluso Santos.