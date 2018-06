Mondiali 2018, Sampaoli lancia l'Argentina: "Col cuore andremo agli ottavi"

25/06/2018

Dopo lo 0-3 contro la Croazia il mondo è crollato intorno al ct dell'Argentina, Jorge Sampaoli. L'Albiceleste, parzialmente riabilitata dal ko dell'Islanda, si gioca tutto contro la Nigeria anche se il destino non è del tutto nelle proprie mani. Le polemiche e le critiche dentro e fuori dallo spogliatoio lo hanno travolto, ma l'ex Siviglia non perde di vista l'obiettivo: "E' un momento difficile perché la sconfitta ci mette nella condizione di dover vincere obbligatoriamente - ha commentato in conferenza stampa -, ma non è un ko che ti rende un allenatore incapace o da scartare". Le parole di Mascherano e di altri senatori però sembravano poter minare un'armonia già precaria: "Quello che si dice sui social non mi interessa e con tutto il rispetto non posso parlare o commentare cose che non esistono. Sono convinto che tutto il gruppo domani darà tutto per vincere e passare agli ottavi di finale".



Ovviamente un confronto con i giocatori c'è stato, ma dei toni il ct non ha voluto parlare: "Parlo molto coi miei giocatori perché voglio trasmettere le mie idee di calcio, ma quello che ci diciamo nello spogliatoio per me deve rimanere al suo interno. Di certo non lo dico in pubblico". Nel mirino è finito anche Messi dopo la Croazia: "La partita non si è sviluppata nel binario migliore per lui, spero che contro la Nigeria che possa essere più nel vivo del gioco per il bene di tutta l'Argentina".



L'Albiceleste però dovrà cambiare passo e Sampaoli ne è convinto: "Ci sono tante situazioni intorno a questa nazionale, alcune vere e altre meno. Queste cose ti condizionano, ma sta a me cambiare le cose. Contro la Nigeria dobbiamo giocare con il cuore, è questo ciò che voglio dai miei ragazzi. Sono convinto che questa cosa farà la differenza in campo. Farò delle modifiche tattiche per permettere alla squadra di rendere al meglio secondo il mio modo di vedere il calcio".



Per i più maligni significa spazio ai senatori per volontà del gruppo stesso: "Se giocheranno gli storici è perché è un momento molto delicato per noi ed è conveniente che giochi chi è più esperto. Chiunque scenda in campo però deve farlo al massimo per permettere all'Argentina di qualificarsi agli ottavi. Vedremo la versione migliore dell'Argentina, sono sicuro".