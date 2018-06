Mondiali 2018, Sampaoli: "Impareremo dagli errori, l'Argentina può battere chiunque"

16/06/2018

Dopo l'1-1 con l'Islanda, Sampaoli guarda avanti. "È solo l'inizio del nostro percorso - ha spiegato il ct dell'Argentin -. Impareremo dai nostri errori e in questo modo vinceremo la prossima partita ". "Dobbiamo continuare a credere in noi stessi, sappiamo che abbiamo le armi per battere chiunque ", ha proseguito. " Il rigore sbagliato? - ha aggiunto il tecnico, parlando dell'errore di Messi - La fiducia in Leo resta intatta ".

Al ct dell'Argentina non è piaciuta soprattutto la lentezza del gioco. "Ogni partita è diversa dalle altre - ha spiegato -. Quello che mi preoccupa è la manovra poco fluida". "Volevamo questi tre punti, ci speravamo tanto - ha proseguito Sampaoli -. Ma abbiamo giocato contro una squadra ben strutturata e abbiamo avuto difficoltà a trovare soluzioni per superare la difesa avversaria". Difficoltà che hanno coinvolto anche Messi. "Leo era in una situazione difficile perché l'Islanda ha giocato molto difensivamente e lui non è riuscito a trovare lo spazio di cui ha bisogno", ha spiegato il ct. Poi qualche battuta sui singoli e sulle scelte tattiche. "Il dualismo Caballero-Armani? Ci sono molte variabili per cui si sceglie un portiere e non solo tecniche", ha replicato Sampaoli ai giornalisti. "La posizione di Salvio? Lui da terzino ci ha dato una soluzione in più con Meza che poteva entrare dentro al campo". Infine una promessa: "Continueremo a lavorare per vincere la prossima partita".