Mondiali 2018, Russia-Croazia 5-6 dcr: balcanici in semifinale

07/07/2018

LA PARTITA

Russia che parte molto più offensiva nelle intenzioni rispetto al match con la Spagna, rispondendo con un 4-2-3-1 speculare ai croati. E l’avvio è effettivamente molto convincente con un paio di iniziative, nei primissimi minuti, timbrate Cherishev e Dzyuba. La Croazia non si fa spaventare e macina gioco al suo ritmo, con un Rebic immarcabile che risponde subito a tono, con una penetrazione in area chiusa da Akinfeev e un colpo di testa alto. La gara la fa effettivamente la squadra di Dalic, ma i padroni di casa sono reattivi e pronti a ripartire subito. Match che dopo i primi minuti a tutta da parte di entrambe si mantiene gradevole, con buoni ritmi, anche se tecnicamente non memorabile e con occasioni praticamente nulle, se si eccettua un colpo di testa di Perisic largo. Poi, quando sembra che la Croazia sia in controllo, all’improvviso, alla mezz’ora Cherishev squarcia la partita: uno-due sulla trequarti con Dzyuba e sinistro senza pensarci, all’incrocio dei pali, con Subasic stupefatto. Russia sulle ali dell’entusiasmo, ma la Croazia non si disunisce e alla prima occasione pareggia: Mandzukic si scambia la posizione con Kramaric e lo assiste, per il gol di testa che vale l’1-1 (39’).



Ripresa che inizia con una Croazia più convinta, che giostra bene con la qualità di Kramaric e Rebic e un Modric che sale di tono e si prende la squadra sulle spalle. La Russia, dopo un primo tempo a tutta, inizia ad abbassarsi troppo e a pasticciare in difesa: al quarto d’ora, dopo una situazione caotica in area, solo il palo interno salva la squadra di Cherchesov dal tiro di Perisic, al primo e unico lampo della sua gara (sostituito infatti poco dopo da Brozovic). Le occasioni vere latitano ma diventa quasi un monologo dei balcanici. Cherchesov prova a cambiare le cose passando a un 4-3-3 in cui Golovin scala a centrocampo e Smolov ed Erokhin ad appoggiare Dzyuba. La mossa funziona per riguadagnare un po’ di campo ed è proprio Erokhin a conquistarsi una buona occasione, con un colpo di testa alto. Ma se la Croazia accelerano sono dolori: Modric imposta e conclude una ripartenza, con la difesa che si salva in angolo. Dzyuba è stanchissimo e Cherchesov si copre inserendo Gazinskiy. Stanca anche la squadra di Dalic, che non riesce a essere particolarmente incisiva.



Si va ai supplementari, con la Croazia in grossa crisi fisica: esce Vrsaljko per infortunio, ma anche Subasic e Mandzukic accusano problemi e devono stringere i denti. La Russia fallisce un contropiede due contro uno con Golovin e Smolov e nel momento più difficile Vida su angolo realizza il gol del vantaggio. La Russia prova a reagire di nervi e Subasic è superlativo su una botta di Kuziaev e su un’incursione di Smolov. Ma non può nulla sul colpo di testa di Mario Fernandes, pescato da una punizione di Dzagoev. Ai rigori, continua l’altalena di emozioni: sbaglia subito Smolov, rimedia Akinfeev parando su Kovacic, sbaglia anche Mario Fernandes con Akinfeev che quasi para anche su Modric. Non sbaglia più nessuno, il gol decisivo è di Rakitic che manda i suoi alla semifinale con l’Inghilterra, venti anni dopo Francia ’98. Russia fuori tra le lacrime, ma a testa altissima.