Mondiali 2018, Rakitic: "Ho scoperto di essere celiaco e ora sto molto meglio"

07/07/2018

Era già successo a Novak Djokovic, ora è la volta di Ivan Rakitic. Quando una malattia può cambiarti la vita, in meglio: è il caso della celiachia. Così il centrocampista croato ha scoperto di essere intollerante al glutine e, giustamente, ha stravolto la sua alimentazione. Di pari passo è cresciuto nuovamente anche il suo rendimento in campo, prima con la maglia del Barcellona e ora quella della Croazia. Rakitic, a El pais, ha raccontato tutto: "Ho cambiato diverse cose e mi sono trovato molto bene per tutta la stagione. In un'analisi, ho scoperto che ero celiaco, non potevo mangiare più il glutine. Mi è successo molte volte che dopo le partite mi sentivo abbastanza male, gonfio, e non riuscissi a riprendermi dalla stanchezza".



L'alimentazione è cambiata: "Cibo completamente diverso e a casa solo acqua, niente Coca-Cola. Ho iniziato a lavorare con delle persone e tutto ciò mi ha aiutato molto. Da quando ho cambiato, mi riprendo molto meglio, più facilmente, l'intestino non mi dà problemi. Mi sembrava non fosse così importante, ma quando l'ho provato mi sono reso conto di essere riuscito a ripendermi".