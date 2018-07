Mondiali 2018, politico serbo contro Djokovic: "Idiota chi tifa la Croazia"

10/07/2018

Ai Mondiali di Russia 2018 calcio e politica continuano a intrecciarsi e a suscitare grandi polemiche. Dopo le esultanze di Xhaka e Shaqiri contro la Serbia, il sostegno del presidente serbo Vucic alla Russia e il video di Vida e Vukojevic pro Ucraina, l'ultimo caso coinvolge Novak Djokovic e Vladimir Djukanovic , membro del partito di centro-destra al governo in Serbia. " Solo gli idioti possono sostenere la Croazia, Novak non ti vergogni? ", ha twittato il politico, attaccando duramente il tennista.

"Ai Mondiali tifo per la Croazia e so chi vorrei alzasse il trofeo", aveva detto Djokovic nei giorni scorsi a Wimbledon, citato dalla stampa del suo paese. Dichiarazione che non è piaciuta affatto a Vladimir Djukanovic, eletto presidente del Partito Progressista Serbo (SNS) del presidente Aleksandar Vucic, e che ha suscitato subito grandi polemiche e indignazione. Qualche settimana prima della Coppa del Mondo, del resto, l'ex numero 1 Atp aveva anche pubblicato sul suo account Instagram una foto con i giocatori croati, tra cui Luka Modric e Ivan Rakitic.