Mondiali 2018, Pickford paratutto: l'Inghilterra ha finalmente un portiere

07/07/2018 di MAX CRISTINA

Sì perché Pickford in se stesso ha sempre creduto e lo ha ribadito anche dopo la vittoria ai rigori, a suo modo storica, contro la Colombia. Conscio dei suoi limiti, ma anche e soprattutto dei suoi mezzi che lo hanno portato a giocare più partite in Nazionale al Mondiale (5 con quella con la Svezia) che al di fuori (3), prendendosi gioco di tutti i critici per la sua altezza. Pickford è alto 184cm, certamente non un gigante nel calcio moderno, ma ha dimostrato di avere altre qualità: "Non mi importa se la gente pensa che non abbia la statura per stare in porta - ha commentato di recente - Ho forza e agilità per farlo, sono molto bravo in questo". Per conferma chiedere a Bacca, appunto, e poi a Berg e Claesson, respinti al mittente con tre interventi decisivi nel quarto di finale vinto 2-0 dagli inglesi.



E' proprio dopo il girone eliminatorio che il fattore Pickford è entrato in ballo per l'Inghilterra e ora gli interventi decisivi cominciano a diventare numerosi, per qualità e tecnica e questo - dopo anni sfortunati tra i pali - è un'ottima notizia per i Three Lions. Prima del rigore parato a Bacca con un grande intervento con la mano di richiamo a un metro d'altezza, diventato oggetto di sfottò interno (ct Southgate per primo) proprio per via della statura, Jordan si era superato al 90' togliendo dall'incrocio dei pali una conclusione di Uribe, giusto l'azione prima di subire il pareggio di Mina della Colombia.



Contro la Svezia però è finalmente riuscito a portare a casa un clean sheet, il primo del suo Mondiale e con l'autografo ben evidente sul pallone. Nella ripresa del quarto di finale è stato protagonista con tre interventi decisivi che hanno rispedito al mittente i tentativi di Berg e Claesson con reattività e forza. Una rivelazione che - se confermata dalle prossime prestazioni - potrebbe anche portarlo a diventare il miglior portiere della competizione. Quello sì sarebbe una sorpresa anche per lui, da festeggiare al pub con tutta la nazione. Capelli chiari, lentiggini e guance rosse: più inglese di lui non c'è nessuno.