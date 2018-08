Mondiali 2018, Perisic: "La Croazia gioca da squadra"

21/06/2018

Al termine della gara contro l 'Argentina , ha parlato Perisic : "Abbiamo fatto davvero bene. Nel primo tempo siamo stati bravi a creare due o tre palle gol. Poi, nella ripresa siamo riusciti a segnare, abbiamo vinto e adesso abbiamo 6 punti. Dobbiamo continuare così". Messi è sembrato un fantasma: "Lui è fortissimo, ma non si gioca da soli. Se vogliono passare, devono cambiare qualcosa. Così non possono giocare".

MODRIC: "MANTENIAMO I PIEDI PER TERRA"

"La cosa più importante è che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, la qualificazione agli ottavi. Non dobbiamo lasciaci andare dall'euforia. La nostra fiducia aumenterà, abbiamo dimostrato che possiamo ottenere grandi cose, ma dobbiamo tenere i piedi ben saldi per terra". Così Luka Modric, centrocampista della Croazia, ha commentato il brillante successo sull'Argentina (3-0) nell'incontro di Nizhny Novgorod. "La nostra vittoria è sembrata facile, ma in realtà non lo è stata", ha spiegato. "Abbiamo meritato il successo, anche se il nostro primo gol è scaturito da un errore del portiere. Abbiamo fatto una partita perfetta". "Messi? Di solito non commento le prestazioni dei giocatori avversari", ha aggiunto. "Nel primo tempo, quando l'Argentina ha tenuto la palla, ci siamo mantenuti compatti per evitare che arrivasse a Messi. Abbiamo fatto una prestazione di squadra fantastica, meritando di vincere".