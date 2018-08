Mondiali 2018, per Subasic e Schmeichel una serata da supereroi: sei rigori parati ma gode solo il croato

01/07/2018

Il calcio dà, il calcio toglie. In uno scontro diretto c'è sempre qualcuno che festeggia e qualcun altro che piange. Ma vedersi negare il passaggio ai quarti di finale di un Mondiale dopo aver parato tre, dicasi tre, rigori, è qualcosa di veramente crudele. Come, d'altra parte, è lecito godere a dismisura quando parando tre, dicasi tre, rigori, sei proprio tu a regalare il successo alla tua Nazionale. Destini incrociati, insomma, quelli di Subasic e Schmeichel, destini entrambi da veri numeri uno: felice però quello del croato, da disperazione quello del danese.



Ben 6 i rigori parati sugli 11 calciati, tra supplemetari ed epilogo conclusivo in Croazia-Danimarca, dunque. Il primo neutralizzato è stato quello di Modric, stoppato da Schmeichel a 4 minuti dal fischio finale dell'extra-time. Poi la successione nella sequenza finale dei penalty: tre quelli parati da Subasic (il portiere del Monaco ha negato la via del gol a Schone, Eriksen e Nicolai Jorgensen), uno in meno (differenza decisiva) per il collega danese del Leicester, capace di ipnotizzare solo, si fa per dire, Badelj e Pivaric. Alla fine, dunque 4-3 per i croati. E per Danijel e Kasper una serata da supereroi. Ma a godere è solo il primo.