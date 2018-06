Mondiali 2018, per Neymar pestaggio record: 10 falli subiti

18/06/2018

Di record ai Mondiali Neymar ne vuole stabilire uno dietro l'altro e di quello conquistato ieri nel corso della sfida contro la Svizzera ne avrebbe fatto volentieri a meno. La stella della Seleçao, pur in ritardo di condizione, ha subito la bellezza di 10 falli, primato per un brasiliano dai Mondiali del 1966 e statistica record per un calciatore da Francia 1998 , quando l'inglese Alan Shearer subì ancora peggior trattamento dalla Tunisia (11).

Al termine del match contro Behrami e compagni, Neymar ha commentato la statistica minimizzando. “Non ho nulla da dire, il calcio è così, è normale - le sue parole in mix zone -. A volte gli avversari ti fermano così, non bisogna farci troppo caso. Io devo solo giocare a calcio, o almeno provarci, poi ci sono gli arbitri. Mi hanno colpito, fa male, e a freddo ancora di più ma non è nulla di preoccupante".



Più che nel fisico, le ferite maggiori sono nell'animo per aver steccato l'esordio. La strada è ancora lunga, ma tutti si attendeva un inizio migliore da parte della Seleçao. "Meritavamo qualcosa in più del pari, ma è stata una gara complicata. Fisicamente mi sono sentito bene, miglioro ogni giorno. Poco a poco sto trovando la condizione giusta. Il gol della Svizzera? Secondo me c’è un fallo su Miranda. Riguardandolo al replay mi sembra sia così ma non tocca a me giudicare, ci sono dei professionisti che devono farlo. Ripeto, il pari ci sta stretto ma è chiaro che possiamo giocare meglio. La partita ha dimostrato che niente sarà facile in questo Mondiale".