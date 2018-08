Mondiali 2018, per Neymar gol e lacrime contro la Costa Rica

22/06/2018

Finisce con una vittoria la partita del Brasile contro la Costa Rica . 90 minuti di sofferenza per la nazionale verdeoro, che alla fine riesce a spuntarla anche grazie a un gol di Neymar. L'attaccante brasiliano durante la gara si era visto più per i falli subiti dagli avversari che per le sue giocate, ma al 95' si è scatenato, esibendo prima la bicicleta e poi il gol al 97'. E al fischio finale Neymar si è inginocchiato in campo e si è sciolto in un pianto liberatorio. Da solo, mentre i suoi compagni di squadra stavano festeggiando, lui si è fermato con le mani sul volto tra mille singhiozzi. Le lacrime gli hanno rigato il viso e restituito un po' di normalità a un grande campione come lui.