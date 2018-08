Mondiali 2018, Osorio contro Rocchi: "Ha favorito il Brasile. E Neymar è un pagliaccio"

02/07/2018

Dopo la sconfitta con la Seleçao, il ct Juan Carlos Osorio è un fiume in piena e attacca Rocchi e Neymar. "L'arbitro ha favorito il Brasile. Perdere così tanto tempo a causa di un giocatore come Neymar è una vergogna per il calcio. Rocchi non ha mai detto niente e i miei giocatori si sono innervositi. Il calcio è un gioco per uomini, non per clown". Quella della Samara Arena potrebbe essere la sua ultima panchina . "E' la cosa meno importante".