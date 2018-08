Mondiali 2018: Neymar e l'alfabeto

13/07/2018

Neymar come l'alfabeto, durante tutto il Mondiale il brasiliano è stato al centro di molte critiche a causa delle sue esagerazioni nelle cadute. Il brasiliano ha pagato a caro prezzo le sue scarse prestazioni soprattutto nei momenti importanti delle partite e i tifosi sui social network non lo hanno perdonato. L'ultima immagine che sta facendo il giro del web è quella di Neymar, in tutte le posizioni dell'alfabeto, dopo aver ricevuto un fallo.