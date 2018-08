Mondiali 2018, nervi tesi anche nel Brasile: Neymar insulta Thiago Silva

23/06/2018

Non è bastata la vittoria contro Costa Rica a rasserenare gli animi "calienti" dei calciatori del Brasile. Il più nervoso è sembrato esserescoppiato in un pianto liberatorio a fine partita . Globoesporte riporta uno sfogo di: "Mi ha molto rattristato il comportamento di Neymar" ha dichiarato il difensore centrale, raccontando un episodio avvenuto nei minuti finali del match in cui il compagno di squadra del Psg lo avrebbe rimproverato duramente.

Tutto è successo quando il risultato era ancora sullo 0-0 e Thiago Silva, per l'occasione capitano del Brasile (Marcelo lo era stato nella prima partita, ndr), in segno di fair-play, ha restituito un pallone ai Ticos: "Nel momento in cui ho reso palla, lui mi ha insultato. Credo però di aver avuto ragione perché non era quel pallone che ci avrebbe fatto vincere". Thiago Silva ha raccontato di essere comunque sereno e di considerare Neymar "un fratello" nonostante il rimprovero lo abbia "decisamente rattristato".