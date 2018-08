Mondiali 2018, Muslera come Karius: il video dell'errore contro la Francia

06/07/2018

Un'incertezza fatale, che ha permesso alla Francia di allungare sul 2-0 nei quarti di finale contro l'Uruguay. Protagonista in negativo il povero Fernando Muslera, portiere della Celeste, che al minuto 61 non ha trattenuto un semplice tiro di Griezmann da fuori area: il sinistro dell'attaccante dei Bleus cambia leggermente traiettoria, ma non così tanto per giustificare l'errore dell'estremo difensore. Una "papera" che ha ricordato quella di Karius nell'ultima finale di Champions, quando al portiere del Liverpool scivolò dalle mani la conclusione di Bale, che regalò al Real Madrid il 3-1 con cui si concluse il match.