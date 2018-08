Mondiali 2018: Modric miglior giocatore del torneo, Mbappé miglior giovane

15/07/2018

Alzare la Coppa del Mondo con i connazionali è tutta un'altra emozione nemmeno paragonabile, ma la Fifa ha voluto premiare quei giocatori che nel corso del torneo si sono contraddistinti e tra questi il migliore in assoluto è stato Luka Modric. Non Cristiano Ronaldo né Messi, che si sono congedati ben presto dal Mondiale, ma il capitano croato che per tutto il mese in Russia ha trascinato i compagni con giocate preziose sopraffine che gli sono valsi il premio di "miglior giocatore del Mondiale".



Doppia festa invece per Kylian Mbappé, triplice considerando la rete segnata in finale. L'attaccante del Psg, che va ricordato ha solo 19 anni, è stato eletto come "miglior giovane" di Russia 2018 con i suoi 4 centri e le sgroppate devastanti. Il Guanto d'oro come miglior portiere della competizione è andato al belga Courtois; capocannoniere l'inglese Harry Kane.