Mondiali 2018: Messi, passerà o non passerà?

29/06/2018

L'Equipe e Olè escono con le prime pagine diametralmente opposte. Complice il fuso orario la prima ad uscire è stata quella dell'Equipe con la foto che ritrae Leo Messi letteralmente assediato da 5 giocatori della Nazionale francese. Il titolo è perentorio: "Non passerà", ovvero i giocatori della Francia saranno concentrati per fermare solo lui, il giocatore più forte del mondo e il vero leader dell'albiceleste.



Passa qualche ora ed ecco la copertina del quotidiano sportivo più importante in Argentina. Stessa foto, sempre Messi assediato da 5 giocatori francesi, ma senza quel "non". In Argentina sono sicuri che la "Pulce" possa battere tutti anche se in campo ci fosse un muro di giocatori, lui, driblerebbe anche quello. La partita si giocherà sabato alle 16.00, ma quella mediatica è già iniziata.