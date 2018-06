Mondiali 2018, Mediaset: da venerdì 22 fino al 28 giugno tutte le partite su Italia 1

21/06/2018

Con il big match Argentina-Croazia si conclude la serie di partite dei gironi eliminatori di Russia 2018 trasmesse su Canale 5 . Dal 22 giugno, come previsto, tutte le rimanenti partite della fase a gironi saranno in onda solo su Italia 1 (17 incontri) e sul canale 20 (8 incontri). E per tutta la settimana, sempre su Italia 1 e fino al 28 giugno, il programma post-partita di prima serata sarà 'Tiki Taka Russia'.

Canale 5 riprenderà a trasmettere in esclusiva tutti i match a eliminazione diretta al via da sabato 30 giugno fino alla Finale di domenica 15 luglio. E dal 30 giugno dopo tutte le partite di prima serata partirà anche 'Balalaika-Verso la Finale', una nuova versione studiata per la fase più calda dei Mondiali, con tutte le immagini dei match e il solido contributo della redazione sportiva di Mediaset, sempre in uno spirito di grande festa.