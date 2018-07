Mondiali 2018, Martinez: "Il Belgio chiuderà da vincitore"

13/07/2018

Nonostante la delusione cocente per l'eliminazione in semifinale, il Belgio dimostra grande orgoglio alla vigilia della finale di consolazione con l'Inghilterra. "Vogliamo concludere il Mondiale con un'emozione positiva. Ogni tifoso belga merita quella sensazione vincente alla fine del torneo", le parole del ct Roberto Martinez. Sulla gara: "Non ci sono più segreti tra noi e gli inglesi, che saranno veloci e dinamici come sempre. Non mi aspetto sorprese".