Mondiali 2018, Martinez: "Il Belgio adesso è nella storia"

14/07/2018

Roberto Martinez , ct del Belgio , è felice del 2-0 rifilato all' Inghilterra e del terzo posto al Mondiale di Russia 2018 . "Una medaglia di bronzo storica che lascerà il segno nel calcio belga. E' molto difficile quando perdi una semifinale con un piccolo scarto concentrarsi sulla prossima partita, ma lo abbiamo fatto molto bene. Abbiamo concepito questa gara come un'opportunità. Ora vogliamo celebrare questo risultato con i nostri tifosi".

Ha detto la sua anche Hazard, autore del secondo gol contro l'Inghilterra e uno dei grandi protagonisti dei Diavoli Rossi: "Abbiamo fatto la storia perché questa è la prima volta che finiamo al terzo posto ai Mondiali. Sono molto orgoglioso per questi ragazzi, per il paese. Sono felice di giocare per questa squadra. Saremo migliori tra due anni, siamo ancora tristi di aver perso la semifinale ma siamo stati bravi tre giorni dopo a vincere questa partita. Ora la cosa più importante è guardare al futuro, spero che sarà migliore di oggi".