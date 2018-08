Mondiali 2018, Martinez: "Abbiamo dato tutto, non avrei potuto chiedere di più"

10/07/2018

Si ferma in semifinale la corsa del Belgio a Russia 2018, con i Diavoli Rossi sconfitti per 1-0 dalla Francia. "La differenza purtroppo l'ha fatta un calcio piazzato in una partita molto combattuta - commenta il c.t. Roberto Martinez dopo la partita -. Non avrei potuto chiedere di più ai giocatori come atteggiamento. Abbiamo dato tutto e ci abbiamo provato fino al fischio finale".