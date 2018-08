Mondiali 2018, Martinez: "I miei ragazzi eroi del Belgio"

06/07/2018

Il Belgio ha riscritto la storia qualificandosi alle semifinali dei Mondiali. Una serata speciale per il ct Martinez: "I miei ragazzi meriterebbero di essere considerati degli eroi". L'allenatore esulta: "Sono stati incredibili, hanno avuto un cuore incredibile. Non ho pensato per un minuto che i loro cuori avrebbero ceduto". Poi l'analisa tattica e tecnica della partita: "Il Brasile ha tanta qualità e furbizia, ti infastidisce, ma noi non l'abbiamo accettato. Non ci siamo mai arresi. Questi ragazzi meritano di essere eroi in Belgio: tatticamente sono stati magnifici. Ora possiamo tramandare di generazione in generazione che abbiamo battuto il Brasile".



"È stata una partita speciale, perché era da tanto che non vincevamo contro una grande squadra. Siamo molto orgogliosi di aver vinto contro questo tipo di squadra, è per vivere partite come quella contro il Brasile che vogliamo giocare a calcio". Così Kevin de Bruyne, centrocampista del Belgio, commenta a beIN sport la storica vittoria contro il Brasile. "In questo momento del torneo è molto difficile, tutti abbiano giocato 60, 70 partite e proveremo ad essere pronti", ha aggiunto guardando alla semifinale contro la Francia.