Mondiali 2018, Marcelo va ko: tutta colpa del materasso

28/06/2018

Il Brasile è in ansia per Marcelo , uscito dopo 10' nel match contro la Serbia per un problema alla schiena. Davvero inconsueto il motivo dell'infortunio occorso al terzino del Real Madrid. "Potrebbe essere dovuto al materasso dell'hotel dove siamo stati a Mosca" ha spiegato il medico verdeoro Rodrigo Lasmar. Il dottore della Seleçao non si sbilancia, ma il suo impiego lunedì negli ottavi contro il Messico è in dubbio.

A fine gara il terzino ha subito provato a tranquillizzare ambiente e tifosi: "Grazie a tutti per i messaggi. Grazie a Dio non è nulla di grave. In poco tempo tornerà in campo. Molto felice per la vittoria" ha twittato.



Un po' di preoccupazione in casa Brasile, però, rimane. L'ottavo di finale con il Messico è dietro l'angolo (lunedì a Samara alle ore 16, ndr) e i medici ci vanno cauti. "E' ancora presto per parlare dell'evolversi di questo problema, ha risposto molto bene al trattamento di fisioterapia a cui lo abbiamo sottoposto allo stadio, ma abbiamo dovuto aspettare 24 ore per fare una diagnosi migliore". E' ancora presto per sapere cosa accadrà nei prossimi giorni, tutto dipende dalla risposta del giocatore". In Brasile tutti incrociano le dita: Luis Felipe non ha sfigurato contro i serbi, ma dover rinunciare al miglior terzino del mondo sarebbe davvero una brutta tegola.