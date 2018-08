Mondiali 2018, Maradona sceglie il Brasile: "La Seleçao vincerà il Mondiale"

03/07/2018

Diciamolo, sentirlo dire proprio da lui fa un po' specie. Da lui che è il simbolo dell'Argentina, da lui che ha incarnato l'eterno dualismo con Pelé, da lui che in patria è una religione da contrappore al credo degli odiati vicini verdeoro. Ma tant'è, l'obiettività a volte prevale sulle passioni. O forse no, forse è soltanto il troppo amore frustrato che si trasforma in rabbia dissimulata. E allora ecco Diego Armando Maradona vaticinare il Brasile campione del Mondo.



Il Pibe de Oro, ospite di 'De la Mano del Diez' sul canale tv venezuelano Telesur, non si è certo nascosto dietro giri di parole: "Brasile-Messico mi ha divertito. Ho visto una Seleçao molto solida che si avvia a vincere il mondiale" ha detto l'argentino. "Mi piace molto Tite come allenatore perché sa mettere bene la squadra in campo. Gli attaccanti brasiliani e i 4 dietro sono una forza: sanno giocare la palla, fraseggiare, attaccare tutti assieme".



Complimenti dunque agli storici rivali e stoccate, nemmeno troppo velate, ai protagonisti in negativo dell'Albiceleste: da Sampaoli a Messi, simboli di una spedizione russa disastrosa.