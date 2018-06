Mondiali 2018, "Leo Messi stava male": il giallo durante l'inno di Argentina-Croazia

22/06/2018

Argentina-Croazia 0-3. L'Albiceleste rischia seriamente l'eliminazione dal Mondiale di Russia prima ancora che inizino i confronti diretti (le combinazioni). Il ct Sampoli è nella bufera e a rischio esonero (con Burruchaga pronto a subentrare). Ma nella bufera c'è soprattutto Leo Messi, totalmente impalpabile durante i 90' con i croati. Sui social, già durante la partita, sono spuntati i primi (inquietanti) interrogativi: Messi stava male? Perché quel gesto durante l'inno? Interrogativi che non hanno risposta, ma che richiamano alla memoria diversi precedenti: Leo, infatti, ha più volte vomitato in campo, e l'episodio più celebre riguarda proprio la partita più importante giocata in carriera, ovvero la finale del Mondale 2014 persa dall'Argentina contro la Germania.



A peggiorare la situazione, i dati statistiche della partita del capitano con la maglia numero 10: contro la Croazia è stato coinvolto in 62 azioni, risolvendone positivamente 51, nessuna o quasi delle quali pericolosa verso Subasic. Ha effettuato solo 31 passaggi (il portiere Caballero 36, Mercado 49, Otamendi 72, Tagliafico 84). E poi: un solo tiro in porta contro la Croazia, appena nove i dribbling tentati. Ha percorso 7.624 metri contro una media di squadra del 9.612: nell'84% della partita Leo o era fermo o stava camminando (solo 29 sprint e solo una volta ha superato i 25 km/h, velocità solitamente abbastanza comune per gli attaccanti). Numeri incredibili (in negativo) che fanno riflettere quasi quanto il suo stato di salute: le immagine sono lì a dimostrare il suo "malessere".