Mondiali 2018: Lahm consegna la Coppa con Natalia

13/07/2018

La top model russa Natalia Vodianova e il campione del Mondo 2014 Philipp Lahm porteranno sul campo la Coppa del mondo prima dell'inizio della finale dei Mondiali che si disputerà domenica 15 luglio allo stadio Luzhniki. Lo ha dichiarato la Fifa. La coppa sarà trasportata in una cassa in titanio firmata Louis Vuitton.



In onore del paese ospitante, i fissaggi e il lucchetto della cassa sono stati realizzati in rutenio, elemento chimico che prende il nome dalla Russia.