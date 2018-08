Mondiali 2018: la Tunisia rimonta e vince, Panama resta a zero

28/06/2018

Alla Mordovia Arena per l'ultima giornata del gruppo G si affrontano Panama e Tunisia, entrambe già eliminate e a quota 0 punti in classifica dopo le prime due partite. Prime battute di gioco senza troppo mordente, con entrambe le squadre a caccia di un risultato positivo ma ma senza scoprirsi troppo. Curiosità: nella difesa di Panama ecco Roman Torres che con i suoi 99 chili è il calciatore più pesante del Mondiale. Al 33' ecco il vantaggio di Panama con José Luis Rodriguez che calcia da fuori area, deviazione decisiva di Yassine Meriah e palla che beffa l'incolpevole Mathlouthi per il secondo gol nella storia dei Mondiali dei panamensi. La Tunisia sfiora il pareggio al 39' con un colpo di testa di Ben Youssef che accarezza il secondo palo. Al 41' conclusione volante di Khazri, alta sopra la traversa. Al 46' ancora Tunisia con un diagonale di Khazri sul quale Penedo è miracoloso e si va all'intervallo con Panama avanti 1-0.



Nella ripresa arriva subito il pareggio della Tunisia con l'assist dalla destra di Khazri e Ben Youssef che, tutto solo, al 51' con il destro dalla corta distanza gonfia la rete. Al 63' ci prova Panama con un'uscita maldestra di Mathlouthi che, però, poi si fa perdonare facendo un miracolo su Barcenas. La Tunisia al 66' completa il sorpasso con un inserimento sulla sinistra di Haddadi, palla sul secondo palo per Khazri che gonfia ancora la rete a porta vuota. Al 73' Panama troverebbe il pareggio con uno splendido destro di Barcenas, ma l'arbitro annulla per un fallo precedente. Nel finale Panama parte all'assalto: al 93' Godoy ci prova con un sinistro al volo che finisce a lato. Al 95' punizione di Escobar centrale e bloccata da Mathlouthi. Triplice fischio e gioia per la Tunisia che chiude al terzo posto il gruppo G, Panama resta a quota zero dopo tre sconfitte.