Mondiali 2018, la Spagna ringrazia il Var. Ma il Marocco è furioso

26/06/2018

"Il VAR è spazzatura". Imbufalito, deluso per aver visto sfumare una vittoria storica e forse anche un po' triste perché durante la partita aveva sfiorato il gol della vita ( guarda il video ): finale di partita incandescente tra Marocco e Spagna e Amrabat dopo il fischio dell'arbitro è il più nervoso. Rivolgendosi alle telecamere mima il gesto della moviola a bordocampo e scandisce bene, in inglese: "Var is bullshit", il "Var è spazzatura".



Curioso come la percezione delle cose cambi a seconda dei punti di vista. Sulla stampa spagnola tre quotidiani sportivi su quattro aprono celebrando la tecnologia, che ha consentito di convalidare il gol del 2-2 di Iago Aspas, inizialmente annullato per fuorigioco: "Viva el VAR", titolano Marca e As. Il Mundo Deportivo invece sceglie: "Gracias, Var".