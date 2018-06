Mondiali 2018: la Spagna pareggia ma vola agli ottavi

25/06/2018

A Kaliningrad la Spagna pareggia a sorpresa contro un ottimo Marocco nell'ultima giornata del gruppo B dei Mondiali 2018 . Al 14’ Boutaib sblocca il risultato, ma Isco pareggia i conti al 19’. Nella ripresa i marocchini passano con En-Nesyri (81’), ma Aspas al 93’ firma il 2-2 finale. Le Furie Rosse staccano il pass per gli ottavi di finale, chiudendo al primo posto per aver realizzato un gol in più del Portogallo, e volano ad affrontare la Russia.

LA PARTITA

Va in scena a Kaliningrad la sfida tra il Marocco già eliminato e la Spagna, cui basta un punto per conquistare il passaggio del turno, nella terza e ultima giornata del girone B. Siamo già al 14’ quando il tabellino dei marcatori registra il primo gol. Un’indecisione difensiva tra Ramos e Iniesta lancia Boutaib verso De Gea, la conclusione dell’attaccante marocchino passa sotto le gambe del portiere del Manchester United e regala il vantaggio alla formazione di Renard. Neanche il tempo di festeggiare che la Spagna trova subito la rete del pareggio. Al 19’ Iniesta entra in area di rigore, dopo uno scambio con Diego Costa, e serve Isco che non può sbagliare. Risultato sull’1-1. Al 25’ i Leoni dell’Atlante sfiorano il secondo vantaggio: Boutaib sfrutta un’altra indecisione della difesa iberica ma De Gea fa muro e salva il risultato. Il primo tempo si chiude con un tipo di Ziyach che termina alto sopra la traversa. Il secondo tempo si apre all’insegna del Marocco: al 54’ Amrabat colpisce l’incrocio dei pali alla destra di De Gea con un tiro da 25 metri, la Spagna risponde al 61’ con un colpo di testa di Isco, ma Saiss salva il risultato con un intervento decisivo sulla linea. Dopo un minuto Piquè sfiora il vantaggio per le Furie Rosse ma il suo colpo di testa termina a pochi centimetri dal palo. Si arriva così all’81’ quando il Marocco trova nuovamente il vantaggio: corner dalla destra ed En-Nesyri salta più in alto di tutti e beffa de Gea. Ma le emozioni non sono finite. Al 93’ la Spagna pareggia con lo spettacolare tacco del neo entrato Aspas, il direttore di gara annulla per presunto fuorigioco dello spagnolo, ma il Var convalida la rete e fa gioire le Furie Rosse. La gara si chiude con il pareggio per 2-2. Un risultato che, combinato con il pari tra Portogallo e Iran (1-1), consente alle Furie Rosse di passare il girone B al primo posto.