Mondiali 2018, la moviola: manca un rigore alla Svezia contro la Germania

23/06/2018

Con il 2-1 al fotofinish contro la Svezia, la Germania si è risolta buona parte dei problemi al Mondiale in Russia, ma non tutti. Gli scandinavi però hanno da che recriminare soprattutto per un mancato rigore che Marciniak non ha assegnato al 12' per fallo di Boateng su Berg lanciato a rete. "Questo è un fallo enorme, il difensore con la gamba destra va sul ginocchio dell'attaccante che è impossibilitato a calciare. Sarebbe stato rigore ed espulsione, gravissimo che il Var non l'abbia fatto rivedere" ha commentato Graziano Cesari.