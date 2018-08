Mondiali 2018, la gioia di Messi: "Sapevo che Dio era con noi" Il fuoriclasse dell'Argentina dopo la qualificazione agli ottavi: "Una vittoria per tutta la nostra gente" Facebook

26/06/2018

Leo Messi ha lasciato la sua impronta nel Mondiale di Russia e non nasconde la gioia per la qualificazione agli ottavi. "Sapevo che Dio era con noi, e che non ci avrebbe lasciato fuori - ha spiegato - La vittoria è dedicata a tutta la nostra gente che era arrivata fin qui, per il loro sacrifioco, e anche a tutta la gente che a casa ci è sempre stata vicina. Avevamo fiducia di poter vincere questa gara, ed è stato meraviglioso vincerla così".

ROJO: "AVEVO DETTO AI COMPAGNI CHE AVREI SEGNATO" L'eroe della serata di San Pietroburgo che tiene vivo il sogno Mondiale dell'Argentina è Marcos Rojo. "Ne avevamo bisogno. La Coppa del Mondo per noi inizia adesso - ha detto il difensore del Manchester United a fine gara - Lo avevo detto ai miei compagni che avrei segnato un gol. Dopo la gara con la Croazia ci siamo uniti più che mai. Il gol è per la mia famiglia e per questo gruppo che se le merita. Forza Argentina!".

SAMPAOLI: "ABBIAMO GIOCATO COL CUORE" Al triplice fischio di Cakir, Jorge Sampaoli tira un sospiro di sollievo e, almeno per una notte, dà un calcio alle critiche. "Questi giocatori hanno giocato con il cuore e molta anachia, il che rafforzerà le possibilità per il futuro - ha spiegato il contestato ct argentino - Con Lionel condividiamo i sogni di fare qualcosa di importante in Russia. Il compito dell'allenatore è che l'intero ambiente calcistico dia continuità a Messi". Non manca il ringraziamento ai tifosi: "Ringrazio il pubblico, perché sentivamo di essere in Argentina, ci rende molto felici il loro calore, sia allo stadio che ieri in hotel". Ora c'è la Francia. "La regolarità e la consistenza che ha avuto la squadra ci permetterà di passare la prossima finale che abbiamo. Giocheremo con una squadra candidata alla vittoria finale, quindi sarà una partita molto impegnativa".

