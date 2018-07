Mondiali 2018, la Francia confida in Varane: 10 finali su 10 vinte

14/07/2018

A 25 anni Varane è indubbiamente una colonna difensiva non solo nel suo club, uno dei più forti al mondo, tra l'altro, ma anche della sua Nazionale. E questo Mondiale russo lo ha confermato. Ma Varane è anche uno che non trema quando le partite non hanno un domani e le finali sono, per eccellenza, gare uniche, speciali, che possono dipendere da tanti fattori. In cui non bisogna tremare, appunto. Ma soprattutto in cui bisogna essere vincenti e anche un pizzico fortunati. Tutte qualità di cui il classe '95 di Lilla deve disporre, visto che vanta sul curriculum un bel 10 su 10 alla voce finali giocate e vinte. Con lui in campo, se c'è una coppa a disposzione sembra che si sia destinati a metterci sopra le mani. Fino ad ora lo ha fatto indossando la prestigiosa camiseta blanca del Real e domenica sogna di farlo, per la prima volta, con quella blu della sua Nazionale.



La "tradizione di Varane" è iniziata nel 2014 nella finale di Coppa del Re contro il Barcellona. Pochi minuti in campo ma tanto basta: trofeo portato a casa. E da lì non si è più fermato alzando poi la Champions e trionfando al Mondiale per club. Nel 2016 è la volta della Supercoppa europea e di un altro Mondiale per club prima del filotto di 4 trofei nel 2017 più l'ultima Champions di Kiev. Dieci e lode. E tutta la Francia non può che aggrapparsi a queste statistiche, soprattutto ripensando al fatto che nel 2016 quando i Blues giocarono la finale degli Europei casalinghi andando incontro a un finale che sembrava già scritto, Varane non era in campo per infortunio. E ad alzare la coppa fu CR7. Ma a Mosca sarà pronto a portare avanti la sua personalissima tradizione tra gli scongiuri croati e la scaramanzia dei francesi.