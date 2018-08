Mondiali 2018, la finale: Francia-Croazia | Diretta TV

14/07/2018

Mondiali 2018 in Russia, la finale è vicina. Dopo le emozionanti partite della fase a gironi, degli ottavi, dei quarti di finale e delle semifinali, la Coppa del Mondo di Calcio 2018 verrà assegnata ai Vincitori.

Francia e Croazia in campo dallo stadio Lužniki di Mosca per la finale domenica 15 luglio ore 17.00 su in diretta tv su Canale 5 e Mediaset Extra con il commento della Gilappa’s.

La finale dei Mondiali 2018 sarà visibile anche in Diretta Live Streaming: finale Francia-Croazia.

La finale valida per il terzo e quarto posto tra Belgio e Inghilterra sarà invece sabato 14 luglio alle ore 16.00 a San Pietroburgo. Diretta Live: Belgio-Inghilterra

Mondiali 2018 la Finale: statistiche e dati

Aspettando la finale dal Tabellone dei Mondiali 2018 è possibile rivedere le partite e gli hightlights e le statistiche, dati e gol segnati da Francia e Croazia durante i Mondiali 2018.

Mondiali 2018 la Finale: Probabili Formazioni

Quali saranno i giocatori in campo per la finale? Scopri le probabili formazioni per Francia e Croazia quali gli schieramenti scelti dagli allenatori Deschamps e Dalic.



Mondiali 2018 la Finale: coppa e curiosità

Ha dichiarato Fifa che a portare sul campo dello stadio Luzhnik, la Coppa del mondo prima dell'inizio della finale dei Mondiali saranno: il campione del Mondo 2014 Philipp Lahm e la top model russa Natalia Vodianova.