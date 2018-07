Mondiali 2018, la Fifa è soddisfatta di arbitraggi e Var

18/07/2018

La Fifa si dichiara "estremamente soddisfatta per come gli arbitri si sono comportati al Mondiale di Russia 2018 e di come la storica introduzione del Video Assistant Referees abbia contribuito al grande successo del torneo". "Abbiamo detto che volevamo che questa fosse il miglior Mondiale di sempre ed è stato il miglior Mondiale di sempre. Un ruolo cruciale in questo risultato è stato svolto dagli arbitri che si sono distinti con prestazioni di altissimo livello", ha dichiarato in una nota il presidente della Fifa Gianni Infantino.