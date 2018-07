Mondiali 2018. La Croazia vola ai quarti grazie ai rigori, ora la sfida alla Russia

01/07/2018

Sarà Croazia-Russia uno dei quarti di finale del Mondiale 2018: la nazionale di Dalic si conferma come una delle più attendibili pretendenti al titolo iridato, ma per battere la Danimarca sono stati necessari i calci di rigore. In apertura il gol di Mathias Jorgensen, poi l'immediato pareggio di Mandzukic. Nei supplementari Schmeichel para un rigore a Modric, ma dal dischetto i croati vincono 4-3 e passano ai quarti.

LA PARTITA

La Croazia si schiera con un 4-3-3 in cui Modric parte dalla posizione di mezz'ala sinistra: i danesi rispondono con Eriksen alle spalle di Cornelius, e Poulsen e Braithwaite ai lati. L'avvio è di quelli scoppiettanti, a sorpresa subito in vantaggio i danesi: da una lunga rimessa laterale di Knudsen scaturisce una mischia in area, Mathias Jorgensen calcia debolmente di sinistro ma Subasic interviene goffamente e non riesce a respingere. Vichinghi avanti. Passano due minuti e la Croazia pareggia: azione sulla destra di Vrsaljko, Kjaer rinvia addosso a Christensen e Mandzukic può battere a rete indisturbato. Passata la sfuriata iniziale, i croati s'impossessano del centrocampo e la Danimarca serra i ranghi con uno strettissimo 4-4-1-1, con grande attenzione ai raddoppi soprattutto sugli esterni. Al 27' un bel triangolo Eriksen-Braithwaite si conclude con la conclusione di quest'ultimo, ben sbarrata dal portiere croato in uscita bassa. Al 29' è invece Perisic a lisciare la sfera da ottima posizione.



Nella ripresa la Danimarca cerca di prendere il controllo del centrocampo sospinta dall'ottima vena di Poulsen, ma la partita è bloccata. Al 72' il neo entrato Nicolai Jorgensen conclude debolmente da ottima posizione dopo l'ennesima bella azione di Poulsen, ma è l'ultimo brivido di una ripresa noiosa: si va ai supplementari.



All'overtime la Danimarca sembra averne di più: Dalic toglie lo spento Perisic e mette dentro Kramaric, ma il primo tempo supplementare fila via senza particolari sussulti. Nel secondo, Hareide si gioca la carta della velocità di Sisto, che prova subito a spaventare Subasic con un destro a giro di poco a lato. Al 114' la partita potrebbe svoltare: splendida verticalizzazione di Modric per Rebic, che salta Schmeichel e viene steso davanti alla porta da Mathias Jorgensen (che viene soltanto ammonito): batte lo stesso Modric, ma Schmeichel blocca. Si va ai calci di rigore: il portierone danese para altri due calci di rigori, ma Subasic dice no per tre volte ai danesi. E Rakitic segna l'ultimo, decisivo penalty: ora la sfida alla Russia.