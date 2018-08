Mondiali 2018: la Croazia è la "peggiore" finalista di sempre

12/07/2018

La Croazia di Dalic è pronta a scrivere la storia. Domenica, a Mosca, la finale del Mondiale contro la Francia , un cammino iniziato non con il favore dei pronostici ed un ranking Fifa impietoso. L'odierno 20° posto , destinato ad essere solo un ricordo, entrerà però di diritto nelle pagine di Russia 2018. La compagine croata è la peggior finalista di sempre guardando la classifica stilata dalla Fifa, posizionamento frutto di un'avventura tutta in salita nel girone di qualificazione.

Dal 1993 (anno di entrata in vigore del ranking) ad oggi, la finalista con ranking peggiore è stata la Francia poi campione nel 1998. Il diciottesimo posto dei francesi è stato per anni in testa, con l'Italia finalista nel 1994 alle spalle. Di seguito l'elenco delle finali Mondiali dal 1994 ad oggi con rispettivo ranking delle sfidanti.





1994: Brasile (1)-Italia (16)

1998: Brasile (1)-Francia (18)

2002: Germania (11)-Brasile (2)

2006: Italia (13)-Francia (8)

2010: Olanda (4)-Spagna (2)

2014: Germania (2)-Argentina (7)

2018: Francia (7)-Croazia (20)