Mondiali 2018, l'Argentina nei piedi di Higuain

25/06/2018

Il confine tra la figuraccia mondiale e il salvare la faccia è davvero labile. Domani sera l'Argentina deve lasciare da parte per 90' incomprensioni e litigi e remare tutta nella medesima direzione con un solo obiettivo: battere la Nigeria e sperare che la Croazia non si scansi contro l'Islanda per poter approdare agli ottavi di finale. Perché, tra le varie combinazioni possibili, c'è anche la possibilità che Messi e compagni possano andare a casa a causa del fair play.



La formazione anti-Nigeria è praticamente fatta. L'unico dubbio di Sampaoli è il terzino destro, con Salvio in vantaggio su Mercato. Sarà 4-3-3, con Otamendi-Rojo coppia centrale e Tagliafico terzino sinistro, in pratica la retroguardia schierata con l'Islanda con l'eccezione di Armani che sostituirà tra i pali l'impresentabile Caballero. A centrocampo accanto all'intoccabile Mascherano agiranno Banega ed Enzo Perez. Il tridente che dovrà far crollare il muro africano è quello formato da Messi, Higuain e Di Maria. Ancora panchina per Dybala, pronto a subentrare nel caso le cose si mettessero male. Un'evenienza non tanto campata per aria visto le prime due uscite della Seleccìon.