Mondiali 2018, Kane: "Rendiamo orgogliosa l'Inghilterra"

07/07/2018

Il migliore in campo per Svezia-Inghilterra è stato Jordan Pickford. Il portiere inglese sta stupendo tutti: "Sappiamo le nostre qualità e la nostra forza sta nel gruppo. Se giochiamo uniti, come sempre, sappiamo controllare il gioco in campo. Ecco perché abbiamo vinto senza subire gol, abbiamo lavorato duro da squadra". Il 24enne è grande protagonista: "Questo tipo di partite è quello che sogna ogni calciatore. Io non mi metto mai sotto pressione, vivo il momento e gioco. Mi sento forte e niente mi turba, voglio dare sempre il massimo. Le critiche non mi fanno effetto, mi fanno solo migliorare".

SVEZIA, CT ANDERSSON: "INGHILTERRA PIU' BRAVA DI NOI"

Sconsolato, ma anche soddisfatto del cammino al Mondiale in Russia della sua Svezia. Il ct Andersson ha commentato l'eliminazione subita ad opera dell'Inghilterra ai quarti di finale: "C'è poco da dire, non so cosa non abbia funzionato e la partita è stata decisa dai dettagli. La differenza con loro è stata minima anche se è difficile creare occasioni contro una squadra che si difende a cinque. L'Inghilterra ha concesso poco, sono stati migliori di noi oggi. Non possiamo dire di avere sbagliato delle cose, semplicemente a volte l'avversario è migliore di te".



Lo stesso Andersson poi elogia l'avversario: "Credo che abbiano le qualità per vincere il Mondiale. Sono fisici, hanno forza e sono molto organizzati - ha continuato -. Merito di Southgate e del gruppo. Per quanto ci riguarda potevamo fare qualcosa di diverso, abbiamo mancato l'opportunità di pareggiare e andare avanti in questo tipo di partite è importantissimo. Abbiamo fatto un grande Mondiale giocando contro avversari forti in ogni partita. Siamo tristi e rammaricati, ma non dobbiamo dimenticarci di quanto di buono abbiamo fatto".