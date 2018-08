Mondiali 2018, Iran-Spagna 0-1: ci pensa Diego Costa

20/06/2018 di STEFANO RONCHI

LA PARTITA

Tre punti sudati, ma preziosi. Fondamentali per restare in corsa e ristabilire gli equilibri nel girone. Dopo il pari col Portogallo, la Spagna trema, zoppica, ma non cade. Certo, lo spettacolo alla Kazan Arena non è stato di quelli memorabili per la banda di Hierro. Ma la fortuna aiuta gli audaci e l'Iran invece ha praticamente rinunciato a giocare per provare a strappare un punto alla Roja. Obiettivo mancato di poco per Queiroz, che è comunque riuscito a imbrigliare la qualità degli spagnoli, costringendoli a giocarsela in spazi troppo stetti per sviluppare la manovra e far brillare idee e qualità.



Tattica brutta a vedersi, d'accordo, ma per buona parte del match in un certo senso anche "vincente". Chiuso e corto, l'Iran replica al palleggio spagnolo colpo su colpo e tiene botta, affidandosi alla fisicità difensiva per tenere lontano Diego Costa dall'area e alle ripartenze per rompere il ritmo alla Roja. Come da copione, è la Spagna a fare il match, ma gli spazi sono pochi e il possesso degli uomini di Hierro non trova sbocchi. Con Ansarifard e Taremi sulla linea dei terzini, del resto l'Iran serra le linee, raddoppiando sui portatori spagnoli e facendo densità a ridosso dell'area. Un pressing che soffoca le giocate della Roja e disinnesca la fitta rete di passaggi di Iniesta & Co. Per vedere la prima parata di Beiranvand occorre aspettare fino al 25', ma la punizione di Silva è poca roba. A ritmi blandi e con l'Iran tutto dietro la linea della palla, la Spagna non sfonda. In difficoltà, Diego Costa prova a innervosire gli avversari, ma la formazione di Queiroz corre, lotta e tiene i nervi saldi fino all'intervallo.



Nella ripresa la Spagna entra in campo con un altro piglio. Isco aumenta i giri e Busquets impegna subito Beiranvand dal limite. Più aggressiva e veloce, la squadra di Hierro spinge sulle corsie esterne e il match cambia. Con più spazio, la qualità delle giocate fa la differenza. Ansarifard ha sul destro la palla per gelare la Spagna, ma sbaglia la mira. Alla prima occasione buona invece Diego Costa (aiutato da un rimpallo fortunato) la mette dentro. Un gol che rompe gli equilibri e costringe l'Iran a cambiare tattica, sfruttando soprattutto la fisicità dei suoi uomini sulle palle alte. Ezatolahi segna, ma il sogno del pareggio iraniano dura solo il tempo della verifica del VAR, che annulla per fuorigioco. In vantaggio, la Roja prova a controllare il match. Ma il palleggio non è il solito. Tutto è più lento e macchinoso e l'Iran resta in partita fino alla fine, alimentando sogni e fantasmi. Fantasmi che la Spagna scaccia al triplice fischio (ottavi alla portata nella prossima sfida col Marocco già eliminato) e sogni che gli uomini di Queiroz continuano a cullare. Cristiano Ronaldo permettendo.