Mondiali 2018: Iran-Portogallo 1-1, lusitani agli ottavi con fatica e secondi nel girone

25/06/2018 di CESARE ZANOTTO

LA PARTITA

Non è stata una gara semplice per nessuno. Per il Portogallo, che dopo il vantaggio di Quaresma avrebbe potuto chiuderla in anticipo anziché complicarsi la vita nel finale; per Cristiano Ronaldo, protagonista di un errore dal dischetto che poteva costare caro; per l'Iran, che ha faticato tantissimo a rendersi pericoloso dopo una prima parte di gara soporifera; e poi non è stata una gara semplice anche per l'arbitro, chiamato tre volte a prendere decisioni importanti con il Var nel corso di un match diventato sempre più teso con il passare dei minuti. L'1-1 finale premia dunque i lusitani, che passano come secondi visto il pareggio in extremis della Spagna contro il Marocco. Ora agli ottavi CR7 sfiderà l'Uruguay di Cavani e Suarez: due squadre molto diverse con in comune un carattere di ferro.



Il Portogallo cambia vestito nell'ultima gara del girone, inserendo Quaresma e André Silva dal 1' al posto di Bernardo Silva e Guedes. Il primo tempo è dominato dai lusitani, che controllano la sfida ma non riescono a sfondare a causa del muro organizzato da Queiroz: il 4-5-1 dell'Iran, infatti, si difende con ordine nella propria metà campo ed esce soltanto nella ripresa. Dopo una chance sprecata da Joao Mario (destro alto al 9' con la porta spalancata), il Portogallo passa prima del riposo grazie a una magia di Quaresma, bravo a infilare il portiere con una Trivela che si infila all'angolino (45').



La sfida cambia nella ripresa in seguito all'errore di Cristiano Ronaldo, che fallisce un calcio di rigore assegnato con il Var al 50': l'attaccante del Real viene steso in area da Ezatolahi e l'arbitro Caceres torna sui suoi passi grazie all'aiuto della televisione; dagli 11 metri, però, CR7 trova la prodigiosa respinta di Beiranvand. Un episodio che scalda i cuori dell'Iran, che da qui in avanti si getta in avanti senza timori anche perché da perdere, ormai, non c'è più nulla. Tentativi che vengono premiati al minuto 92, quando il direttore di gara assegna un rigore (con il Var) agli uomini di Queiroz per il fallo di mano di Cedric in seguito al colpo di testa di Azmoun: episodio molto dubbio anche dopo aver rivisto le immagini, ma l'arbitro opta per il rigore e Ansarifard non sbaglia. A questo punto agli asiatici basterebbe una rete per volare incredibilmente agli ottavi e l'occasione della vita capita sul sinistro di Taremi al 94', ma la sfera termina a lato di pochissimo spegnendo definitivamente i sogni dell'Iran, che chiude con orgoglio un Mondiale lodevole.