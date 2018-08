Mondiali 2018, Iniesta lascia la Spagna: "Finisce un'era meravigliosa"

01/07/2018

Iniesta come l'amico Mascherano. Dopo l'addio dell'argentino alla propria Nazionale arrivato dopo l'eliminazione subita per mano della Francia, tocca all'ormai ex compagno di squadra al Barcellona fare altrettanto. La gara persa ai rigori con la Russia è l'ultima di Don Andrès con le Furie Rosse: "Me ne vado con grande tristezza, come tutti. Non è stato certo il modo migliore per dire addio alla Nazionale, ma nel calcio può succedere anche questo" ha detto al termine del match. E su Twitter è arrivato anche l'omaggio della Federazione spagnola: "Non possiamo che dirti grazie. Ci hai dato la gloria, ci hai portato in alto. Compagno esemplare, unico, irripetibile. Eternamente grazie Andrés" si legge in un post della Seleccion Espanola de Futbol. Proprio Iniesta era stato l'eroe del Mondiale 2010 in Sudafrica, con quel gol all'Olanda nei tempi supplementari che portò la coppa più ambita tra le mani del compagno Casillas.



E se l'addio di Iniesta è certo, quello del ct è probabile: "Dopo un'eliminazione il mio pensiero non conta. Lo sforzo dei ragazzi è stato spettacolare. Lo avevamo detto che agli ottavi non c'è margine d'errore. La squadra si è comportata in maniera professionale ed è stata un piacere poterla allenare: ho detto che non ho nessun rimprovero da fare" ha detto Hierro a Telecinco.