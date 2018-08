Mondiali 2018: Inghilterra, Southgate "Vogliamo fare la storia". Kane e una dedica speciale

06/07/2018

"Siamo arrivati in questo torneo come una delle squadre più giovani ma vogliamo fare la nostra storia". Così il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate alla vigilia del quarto di finale contro la Svezia. "Per ora abbiamo ottenuto una prima vittoria a eliminazione diretta in dieci anni, una prima vittoria ai calci di rigore ai Mondiali, il maggior numero di gol in una gara. E' dal 1990 che non siamo in una semifinale ai Mondiali. Vogliamo andare avanti"