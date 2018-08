Mondiali 2018: Inghilterra-Panama 6-1, Kane scatenato con una tripletta

24/06/2018 di CESARE ZANOTTO

LA PARTITA

Poco più di un allenamento per la facilità con cui gli inglesi archiviano la pratica, anche se l'atteggiamento di Panama valorizza particolarmente il 6-1 dei Tre Leoni, bravi a restare sempre lucidi senza cadere nelle provocazioni degli avversari. L'Inghilterra si qualifica così agli ottavi con un turno d'anticipo e vola in testa al Gruppo G con gli stessi punti del Belgio e la medesima differenza reti (stessi gol fatti e subiti): finisse ora la fase a gironi, la squadra di Southgate sarebbe prima grazie all'inferiore numero di cartellini gialli presi rispetto ai Diavoli Rossi (2 a 3). Questo per quanto riguarda i numeri e le statistiche, mentre il campo fa vedere una squadra compatta e organizzata: magari con poco talento soprattutto in mezzo al campo, ma la solidità guadagnata potrebbe tornare utile quando inizieranno ad arrivare rivali di tutt'altra caratura.



La partita si mette subito bene per l'Inghilterra, che passa all'8' con il colpo di testa di Stones sugli sviluppi di un corner: una rete arrivata nonostante le ripetute trattenute e scorrettezze dei panamensi, che sin dall'inizio rinunciano a giocare a calcio per tentare chissà cosa. Al minuto 20 Lingard scatta sul filo del fuorigioco e viene travolto in area da Escobar: rigore evidente e Kane non perdona dagli 11 metri. Panama a questo punto concede spazio perché tenta una timida reazione, ma Lingard spegne di nuovo i caraibici con un destro a giro dopo uno scambio con Sterling (36').



Il primo tempo è una vera e propria mattanza per la squadra di Gomez, incapace di difendere sulle palle inattive. Il 4-0 di Stones è emblematico: Henderson (tutto solo) tocca sul secondo palo per Kane (anche lui libero), che offre una sponda a Sterling (marcato da nessuno); l'attaccante trova la risposta del portiere, ma il difensore (ovviamente solo) è bravo a ribadire in rete al 40'. E prima del riposo arriva il bis anche per Kane, a segno su un altro calcio di rigore assegnato per una esagerata trattenuta di Godoy sullo stesso centravanti (46'). L'Inghilterra rallenta sensibilmente nella ripresa, anche se con parecchia fortuna arriva pure il 6-0 (il tiro di Loftus-Cheek trova la deviazione di Kane) che vale al bomber del Tottenham il momentaneo primato nella classifica marcatori (5 gol contro i 4 di Lukaku e Ronaldo). L'ultimo squillo è però di Panama, che con il 37enne Baloy trova il primo, storico gol dei caraibici a un Mondiale: un momento di gloria che scatena i tifosi sugli spalti. Perdere 6-1, certe volte, può significare anche un'impresa.