Mondiali 2018, Inghilterra e Belgio agli ottavi: e il primo posto può dipendere dai... cartellini

24/06/2018

Goleada e qualificazione agli ottavi : l'Inghilterra può esultare per il 6-1 su Panama che vale l'aggancio al Belgio , prossima rivale in una sfida che deciderà il primo posto. Ma quello storico gol segnato dai caraibici, il primo per loro in un Mondiale, rischia di costare caro all'Inghilterra: le nazionali di Southgate e Martinez , infatti, hanno la stessa differenza reti: 8 gol fatti e due subiti per entrambe. In caso di pareggio all'ultimo turno decideranno... i cartellini. In caso di ulteriore pareggio, addirittura il sorteggio.

Proprio così: nell'ultimo turno del Gruppo G, a decidere chi chiuderà al primo posto potrebbero essere esattamente i cartellini gialli. Con Panama e Tunisia a quota zero ed eliminate, Inghilterra e Belgio, che hanno 6 punti, hanno già la certezza della qualificazione e si sfideranno per il primato nella terza e ultima gara del girone (tra l'altro giocando per ultimi, quindi conoscendo già i risultati degli altri gironi e in particolare del Brasile). In caso di pareggio però, quindi con entrambe le squadre che chiuderebbero a 7 punti, a determinare tutto sarà il fair play e al momento è la Nazionale dei Tre Leoni ad essere avanti: nelle prime due gare, infatti, gli inglesi hanno rimediato due gialli mentre i belgi tre. Secondo il regolamento, infatti, a parità di punti, gol segnati e gol subiti entra in gioco il fair play ovvero la correttezza in campo dei giocatori. Il conteggio avviene a seconda delle sanzioni ricevute e ha un saldo negativo. Si parte da un malus di -1 per un’ammonizione. Un’espulsione per doppio giallo vale -3, un rosso diretto -4 e la rara (ma possibile) combinazione tra giallo e poi rosso diretto addirittura -5.



Questi i criteri per determinare chi arriva davanti in caso di parità nei punti:



1) migliore differenza reti generale

2) maggiore numero di reti segnate

3) maggiore numero di punti negli scontri diretti tra le squadre interessate

4) migliore differenza reti negli scontri diretti tra le squadre interessate

5) maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti tra le squadre interessate

6) punti fair play

7) sorteggio effettuato dal comitato FIFA



Tra Inghilterra e Belgio, quindi, rischia di diventare una questione di gialli. Con quello storico gol panamense, festeggiatissimo da giocatori e tifosi nonostante il pesante ko, che potrebbe risultare decisivo.