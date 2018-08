Mondiali 2018, il messicano Gallardo nella storia: suo il cartellino più veloce di sempre

27/06/2018

Jesus Gallardo entra nella storia del Mondiali. Il 23enne messicano ha ricevuto un cartellino giallo dopo appena 12 secondi nel match contro la Svezia, stabilendo un nuovo record in negativo. Il centrocampista del Pumas è stato sanzionato dall'arbitro argentino Maidana per aver saltato con il braccio troppo largo a centrocampo sull'attaccante svedese Toivonen. Il precedente primato apparteneva al russo Gorlukovich, ammonito dopo 54" nel 1994.