Mondiali 2018, il Brasile si allena con un ping-pong "new style"

24/06/2018

Prendete un terzino destro come Fágner (Corinthians) e un "trequartista" che gioca de sempre laterale sinistro come Marcelo (Real Madrid). Metteteli insieme, e fateli posizionare da una parte. Poi prendete due fuoriclasse come Willian (Chelsea) e Gabriel Jesus (Manchester City) e metteteli dall'altra parte. Nonostante ci troviamo del bel mezzo del Mondiale di calcio, però, il grande protagonista è un tavolo di ping pong curvo. Utile per far rimbalzare sempre bene la palla e per mettere a dura prova il talento dei campioni verdoero. Che per puntare alla finale di Mosca si allenano anche così...