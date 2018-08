Mondiali 2018, i tifosi kosovari pagano le multe degli svizzeri Shaqiri, Xhaka e Lichtsteiner

26/06/2018

I fatti risalgono all’incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Russia di venerdì scorso terminato 2 a 1 per gli svizzeri: dopo aver siglato i gol della vittoria, sia Xhaka che Shaqiri hanno esultato mimando l’aquila bicefala, simbolo dell’Albania. Un'esultanza considerata provocatoria e non consentita a cui si è aggiunto anche il capitano della nazionale elvetica Stephan Lichtsteiner.



Entrambi i marcatori sono originari del Kosovo, ex provincia serba ma a maggioranza albanese, ufficialmente indipendente dal 2008 ma mai riconosciuta dalla Serbia. Serbia che ha dunque protestato ufficialmente con la Fifa che ha inflitto un’ammenda di 8.500 euro a Xhaka e Shaqiri per comportamento antisportivo e ammonito Lichtsteiner, punito invece con una multa di 4.000 euro. La federazione Svizzera da parte sua non ha preso alcun provvedimento disciplinare per cui i tre calciatori potranno essere regolarmente in campo nelle prossime partite.



Un tifoso albanese residente a New York intanto si è attivati per pagare le multe: una petizione online che ha già raccolto più di 12.000 euro e lo stesso ministro del Commercio e dell’Industria, Bajram Hasani, ha messo a disposizione il suo intero stipendio mensile, pari a 1.500 euro. I tre giocatori "sono stati puniti solo perché non hanno dimenticato le loro radici, non hanno scordato da dove vengono" ha dichiarato il politico alla stampa locale aggiuggendo di aver provato una "grande gioia" nel vederli esultare in quel modo contro la Serbia.