Mondiali 2018, i telecronisti svizzeri impazziscono al gol di Shaqiri

23/06/2018

I Mondiali di calcio producono emozioni mai viste primao. Ridere di gioia fino alle lacrime e abbracciarsi come non era mai successo. Non stiamo parlando dei calciatori, questa volta i protagonisti sono in tribuna stampa. Eccoli i due telecronisti svizzeri Armando Ceroni e Toni Esposito che hanno commentato la vittoria della Svizzera sulla Serbia: al gol di Shaqiri scatta l'esultanza-show. Si alzano in piedi e gridano presi da un'euforia incontenibile. "E andiamo"! Esultanza in italiano prima di guardardi, ridendo. Poi, l' "ammissione": "Non ci siamo mai abbracciati così". Chissà cosa succederà se la Svizzera dovesse arrivare alle fasi finali...