Mondiali 2018: Higuita e Valderrama scatenati in tribuna

24/06/2018

Capelli lunghi e baffi folti. Uno biondo e l'altro moro, catapultati in mondovisione direttamente dagli anni '80. Meravigliosi. Anzi, me-ra-vi-glio-si. Kazan Arena, in campo Polonia e Colombia per la partita della vita. In tribuna due "nonnetti" un po' bizzarri, con rispetto parlando: il biondo, maglietta della Colombia e braccialetti alla moda, è Carlos Valderrama, 56 anni. Il moro, camicia azzurra ed elegantissimo gilet blu, è René Higuita, 51 anni di mito in carne e ossa. Lui e il suo scorpione.



A vederli così, ovviamente sorridenti in tribuna per la vittoria dei Cafeteros, vien da pensare che ci fossero anche Carlos Santana (messicano, lui, per la verità) e tre chitarre la festa potrebbe cominciare. Vamos, mica per niente. Una meraviglia rubata dalle telecamere e fermata lì per sempre. Con tutte le domande del caso. Ad esempio: come festeggeranno dopo la vittoria? Oppure, cosa hanno fatto prima? Perché sembrano due amici al bar e sono invece due vecchi compagni di avventura uniti sotto il cielo di Russia. Felici, giustamente. E allora, dato che la Colombia si è guadagnata il "match-point" contro il Senegal, alla prossima amigos. Alla prossima.